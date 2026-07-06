Oltre cento persone si sono radunate ieri pomeriggio nella saletta del Bastione Sangallo al Giardino Scotto per partecipare all’intitolazione dell’area concerti a Afo Sartori. L’evento ha avuto un carattere informale, con amici e conoscenti presenti per ricordare la figura di Sartori. La cerimonia ha combinato elementi di musica jazz, riferimenti politici e l’affetto per la città di Pisa, dove Sartori era particolarmente legato.

Più che una cerimonia ufficiale, è stato un ritrovo di amici. In tantissimi, senz’altro più di cento, si sono date appuntamento ieri pomeriggio nella saletta del Bastione Sangallo al Giardino Scotto per l’intitolazione dell’area concerti ad Afo Sartori. Non sono voluti mancare gli amici di una vita e i compagni di Afo degli anni giovanili in Lotta Continua, come Adriano Sofri, Guelfo Guelfi, Soriano Ceccanti, ma c’erano anche l’ex sindaco Paolo Fontanelli e tantissimi altri protagonisti della vita politica e non di queli anni. Presenti anche i figli Massimiliano ed Enea e la moglie Gabriella, emozionata nel ricordare una vita "fatta principalmente, se non del tutto, di amicizia e politica". 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Grande festa per Afo. Il jazz, la politica e la sua amata Pisa per ricordare un grande

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