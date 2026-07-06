Settantacinquesima su novantadue. La classifica di gradimento dei sindaci italiani de Il Sole 24 Ore registra una flessione dei consensi della sindaca di Brescia, Laura Castelletti, di 5 punti percentuali rispetto allo scorso anno (ora è al 49,5%). «È un segnale: la città non la vuole più vedere», ha sintetizzato il segretario cittadino della Lega Michele Maggi. Percepite le difficoltà, il centrodestra è corso in aiuto della prima cittadina e ha suggerito di invertire gli addendi: più sostanza e meno immagine. «La politica del tanto marketing, ma dei pochi fatti evidentemente non paga e alla fine fa calare inesorabilmente il consenso – ha dichiarato la consigliera comunale di Fratelli d’Italia Mariachiara Fornasari -. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

© Brescia.corriere.it - Gradimento in calo di Castelletti, il centrodestra: «Sorpresi che ci siano 17 sindaci peggiori di lei»

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