Gradimento in calo di Castelletti il centrodestra | Sorpresi che ci siano 17 sindaci peggiori di lei
La sindaca di Brescia si colloca al 75º posto su 92 nella classifica di gradimento de Il Sole 24 Ore, con un calo di 5 punti percentuali rispetto all’anno precedente, attestandosi al 49,5%. Il centrodestra commenta la posizione, affermando di essere sorpreso che ci siano 17 sindaci con un gradimento inferiore. La classifica si basa sulle rilevazioni di consenso tra i cittadini italiani.
Settantacinquesima su novantadue. La classifica di gradimento dei sindaci italiani de Il Sole 24 Ore registra una flessione dei consensi della sindaca di Brescia, Laura Castelletti, di 5 punti percentuali rispetto allo scorso anno (ora è al 49,5%). «È un segnale: la città non la vuole più vedere», ha sintetizzato il segretario cittadino della Lega Michele Maggi. Percepite le difficoltà, il centrodestra è corso in aiuto della prima cittadina e ha suggerito di invertire gli addendi: più sostanza e meno immagine. «La politica del tanto marketing, ma dei pochi fatti evidentemente non paga e alla fine fa calare inesorabilmente il consenso – ha dichiarato la consigliera comunale di Fratelli d’Italia Mariachiara Fornasari -. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it
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