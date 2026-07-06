Golf Trofeo Acqua dell’Elba a Pontecosi Michael Salotti segna nuovo record

Da lanazione.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Al Golf Club Garfagnana di località Braccicorti di Pontecosi in Comune di Pieve Fosciana si è disputato il trofeo " Acqua dell’Elba ", azienda leader nel settore dei profumi e delle fragranze a livello mondiale. Risultati veramente straordinari si sono susseguiti nell’arco dei due giorni di gara. Nella classifica Lordo Michael Salotti non si è accontentato di vincere, ma ha addirittura fatto segnare il nuovo record del campo riportando uno spettacolare score di 50 colpi (-4), un colpo in meno del precedente record del campo garfagnino, e rifilando ben 7 colpi al secondo classificato Stefano Dini fermo a quota 57 colpi (+3). Michael, da poco... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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