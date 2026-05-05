UniCredit segna un nuovo record a 3,2 miliardi l’utile del primo trimestre 2026

Nel primo trimestre del 2026, UniCredit ha raggiunto un utile di 3,2 miliardi di euro, stabilendo un nuovo record per il periodo. L’amministratore delegato ha commentato il risultato citando un “modello solido e disciplina” nell’attuazione della strategia aziendale. La banca ha presentato i dati finanziari relativi a questa fase dell’anno, senza ulteriori dettagli sulla composizione dell’utile o sui risultati specifici di segmenti di attività.

UniCredit segna un nuovo record, e porta a 3,2 miliardi l’utile del primo trimestre 2026. L’ amministratore delegato di UniCredit Andrea Orcel parla di “ modello solido e disciplina ” nell’esecuzione della strategia. Il 2025 si era chiuso con un utile netto sopra i 10,5 miliardi e quella che Orcel aveva definito una “redditività da record”. Nel primo trimestre dell’anno UniCredit registra un utile netto che “si è attestato a un risultato record di 3,2 miliardi, in rialzo del 16% anno su anno, sostenuto da una continua eccellente redditività e creazione di valore per gli azionisti, con un RoTE del 26% in rialzo di 2,7 punti percentuali rispetto all’anno precedente, e un Eps di 2,15 euro, in rialzo del 19,7% rispetto all’anno precedente”.🔗 Leggi su Lapresse.it

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