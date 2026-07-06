Dopo la fine della sua partecipazione a Uomini e Donne, Gloria Nicoletti ha commentato Riccardo Guarnieri e Guido Ricci. La dama, nota per il suo atteggiamento diretto e sincero, ha espresso le sue opinioni sui due ex protagonisti del programma. Le sue dichiarazioni sono state condivise pubblicamente, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici.

Gloria Nicoletti è una delle protagoniste indiscusse di questa edizione di Uomini e Donne. La dama si è spesso contraddistinta per i suoi modi di fare schietti e sinceri, che hanno sempre suscitato apprezzamenti da parte del pubblico da casa. La donna si è cimentata in svariate conoscenze, purtroppo tutte finite in malo modo. Tra di esse, quelle più importanti sono state sicuramente quelle con **Riccardo Guarnieri e Guido Ricci.** Proprio su di loro, la dama ha fatto delle confessioni. Le parole di Gloria Nicoletti su Riccardo Guarnieri e Guido Ricci. Nel corso di una recente intervista rilasciata da **Gloria Nicoletti** al *settimanale di Uomini e Donne*, la donna ha parlato di alcune frequentazioni avute nel programma. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Gloria Nicoletti ripensa a Riccardo Guarnieri e Guido Ricci dopo UeD: che ha detto

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