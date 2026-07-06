Il sindaco di Milano ha ottenuto un gradimento del 59,5% piazzandosi al decimo posto nella classifica dei sindaci. Dopo dieci anni di incarico, ha commentato di essere soddisfatto del risultato e di voler proseguire nel suo mandato.

Con un gradimentio del 59,5% il primo cittadino di Milano si è piazzato al decimo posto: "Un risultato che arriva dopo dieci anni, ci avrei messo qualche firma. Detto ciò, voglio finire bene e lavorare per essere ricordato poi nel tempo come un buon sindaco. Lo giudicheranno i milanesi". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Giuseppe Sala commenta la classifica di gradimento dei sindaci: "Sono contento, ora andiamo avanti"

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