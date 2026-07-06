‘Gioia mia’ vince il CineKindl Award del Filmfest di Monaco | un film che parla di radici e di presente

Da metropolitanmagazine.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Gioia mia, la celebrata opera prima di   Margherita Spampinato,  si è aggiudicato oggi il  CineKindl Award del Filmfest di Monaco,  il festival in Germania secondo per importanza solo a Berlino, frequentato annualmente da più di 80.000 spettatori che presenta ogni anno più di 200 pellicole. Il film, la premiazione. Prodotto da  Yagi Media, distribuito per l’Italia da  Fandango e in Germania da  Arsenal Filmverleih, una delle rivelazioni degli ultimi  David di Donatello   – premiato per il miglior esordio e per la prova straordinaria di  Aurora Quattrocchi  – premiato ai  Globi d’oro  e alla sua prima apparizione al Festival di Locarno, il film di Spampinato è stato scelto per il festival di Monaco dopo le selezioni curate a Roma da  Cinecittà-Filmitalia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

8216gioia mia8217 vince il cinekindl award del filmfest di monaco un film che parla di radici e di presente
© Metropolitanmagazine.it - ‘Gioia mia’ vince il CineKindl Award del Filmfest di Monaco: “un film che parla di radici e di presente”
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Colazione e film al Rouge et Noir: per il Sunday Morning nuova proiezione di "Gioia mia" e omaggio a Marylin

Gioia mia, su Netflix il film con Aurora QuattrocchiSu Netflix è disponibile il film con Aurora Quattrocchi, che racconta la storia di un ragazzo costretto a vivere con una zia molto religiosa e severa.

Argomenti più discussi: ‘Gioia mia’ vince il CineKindl Award del Filmfest di Monaco; Gioia mia di Margherita Spampinato vince il CineKindl Award del Filmfest di Monaco; Gioia mia di Margherita Spampinato vince il CineKindl Award del Filmfest di Monaco - Bresciaoggi; A Saverio Costanzo il Premio Maccari alla carriera.

cinekindl award del gioia mia vince ilGioia mia di Margherita Spampinato vince il CineKindl Award del Filmfest di Monaco(ANSA) - ROMA, 04 LUG - Gioia mia, l'opera prima di Margherita Spampinato, si è aggiudicato il CineKindl Award del Filmfest di Monaco, il festival in Germania secondo per importanza solo a Berlino, fr ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web