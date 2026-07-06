Gioia mia, la celebrata opera prima di Margherita Spampinato, si è aggiudicato oggi il CineKindl Award del Filmfest di Monaco, il festival in Germania secondo per importanza solo a Berlino, frequentato annualmente da più di 80.000 spettatori che presenta ogni anno più di 200 pellicole. Il film, la premiazione. Prodotto da Yagi Media, distribuito per l’Italia da Fandango e in Germania da Arsenal Filmverleih, una delle rivelazioni degli ultimi David di Donatello – premiato per il miglior esordio e per la prova straordinaria di Aurora Quattrocchi – premiato ai Globi d’oro e alla sua prima apparizione al Festival di Locarno, il film di Spampinato è stato scelto per il festival di Monaco dopo le selezioni curate a Roma da Cinecittà-Filmitalia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - ‘Gioia mia’ vince il CineKindl Award del Filmfest di Monaco: “un film che parla di radici e di presente”

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