patologie eosinofile tavolo tecnico per modello operativo

È stato istituito un tavolo tecnico dedicato alle patologie eosinofile, con l’obiettivo di sviluppare un modello operativo condiviso per la gestione dei pazienti. La riunione si è concentrata sulla definizione di procedure e strumenti comuni per migliorare l’assistenza e la presa in carico delle persone affette da queste patologie. Il tavolo coinvolge rappresentanti di diverse strutture sanitarie e di ricerca, senza ulteriori dettagli sui partecipanti o sui tempi di attuazione.

Roma – Costruire un modello operativo condiviso di presa in carico per i pazienti con patologie gastrointestinali eosinofile, che colleghi il territorio alla specialistica, accorci i tempi diagnostici e garantisca continuità terapeutica lungo tutto il percorso di cura, dall’infanzia all’età adulta e che favorisca un approccio equo in tutte le realtà regionali. È questo uno dei principali obiettivi emerso nel corso del tavolo tecnico tenutosi a Palazzo Madama, organizzato da ESEO Italia e dal senatore Orfeo Mazzella (Intergruppo parlamentare Malattie rare), nell’ambito della campagna di sensibilizzazione nel mese delle Patologie Eosinofile. L’incontro è servito a confrontare i risultati emersi nei primi due board regionali fra pazienti, istituzioni e specialisti. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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