Giochi del Mediterraneo il Comitato Alimini | Inserire anche via Lago Alimini e via Maestri del Lavoro tra le strade da riqualificare

Notizia in breve

Il Comitato Alimini ha chiesto di includere via Lago Alimini e via Maestri del Lavoro tra le strade da riqualificare con i fondi destinati ai Giochi del Mediterraneo. Secondo il comitato, queste vie non sono state considerate nell’elenco degli interventi di asfaltatura programmati. La richiesta arriva in vista degli interventi di riqualificazione viaria previsti in occasione della manifestazione sportiva.