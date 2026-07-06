Giochi del Mediterraneo il Comitato Alimini | Inserire anche via Lago Alimini e via Maestri del Lavoro tra le strade da riqualificare
Il Comitato Alimini ha chiesto di includere via Lago Alimini e via Maestri del Lavoro tra le strade da riqualificare con i fondi destinati ai Giochi del Mediterraneo. Secondo il comitato, queste vie non sono state considerate nell’elenco degli interventi di asfaltatura programmati. La richiesta arriva in vista degli interventi di riqualificazione viaria previsti in occasione della manifestazione sportiva.
Tarantini Time Quotidiano Il Comitato Alimini interviene sul piano degli interventi di riqualificazione viaria previsti in vista dei Giochi del Mediterraneo, esprimendo perplessità sull’elenco delle strade che saranno riasfaltate grazie ai finanziamenti statali destinati alle opere accessorie legate alla manifestazione sportiva. Secondo il Comitato, tra le assenze più significative figurerebbe quella di via Lago Alimini, strada che sarà interessata dalla nuova rampa di accesso e uscita del parcheggio di servizio in fase di realizzazione a supporto dello stadio Iacovone. Gli esponenti del Comitato riferiscono di aver ricevuto, dopo una... 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
Giochi del Mediterraneo 2026, Taranto punta su sviluppo e lavoro
Notizie e thread social correlati
Verso i Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026: sopralluogo del responsabile del comitato internazionale Mehrez Boussayene, presidente facente funzioniOggi a Taranto si è svolto un sopralluogo sugli impianti dei Giochi del Mediterraneo 2026 con la presenza del responsabile del comitato...
Leggi anche: Un wine resort ad Alimini, i giapponesi investono sull'idea di Capasa
Temi più discussi: Giochi del Mediterraneo: gli atleti stranieri dormono su una nave da crociera, gli italiani su un traghetto; Taranto 2026, i Giochi al centro di un Mediterraneo che unisce; Presentate le medaglie di Taranto 2026 a 50 giorni dall’evento, Buonfiglio: Saremo nuovamente al centro del mondo; XX Giochi del Mediterraneo a Taranto, come acquistare i biglietti.
Giochi del Mediterraneo a Taranto, il tavolo tecnico operativo comunale diventa settimanale. Riunione d'urgenza a Palazzo di Città con assessori, dirigenti e società partecipate Kyma per fare il punto su viabilità, cantieri stradali e decoro urbano facebook
Quasi tutto pronto per i Giochi del Mediterraneo di Taranto. Investiti 400 milioni x.com
Giochi del Mediterraneo, il Tavolo Tecnico operativo avrà cadenza settimanaleGiochi del Mediterraneo a Taranto, il tavolo tecnico operativo comunale diventa settimanale. Riunione d'urgenza a Palazzo di Città con assessori, dirigenti e società partecipate Kyma per fare il punto ... trmtv.it
Giochi del Mediterraneo -50 giorni, lunedì svelati medaglia e spotA 50 giorni dal via dei XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, la città fa il punto sul percorso che la accompagnerà verso il grande appuntamento sportivo internazionale. Lunedì alle 11.30, il Dipar ... rainews.it