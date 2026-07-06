Il Milan sta modificando il suo approccio alle operazioni di mercato, con una strategia che si concentra principalmente sugli obiettivi prioritari. Negli ultimi anni, la società ha effettuato numerose cessioni e acquisti che si sono distanziati da un piano strutturato, portando a un mercato più dinamico e meno lineare rispetto al passato. Questa tendenza ha coinvolto anche cambiamenti nella composizione della rosa e nelle modalità di intervento sul mercato.

Dare la precedenza agli obiettivi prioritari dovrebbe essere una pratica normale quando si gettano le basi per il mercato estivo. Negli ultimi anni invece il Milan ha portato avanti sessioni di mercato - definiamole così - creative. A volte con operazioni senza una logica temporale e senza una logica legata alle priorità. Stavolta, a causa dello sprofondo di fine maggio, è tutto diverso. Nonostante la rivoluzione societaria, con azzeramento e rispristino dirigenziale, le idee appaiono chiare: serviva innanzitutto un centravanti con cui aprire un ciclo, ed è arrivato. L'altra esigenza assoluta era un centrale difensivo, e anche questo nelle prossime ore dovrebbe andare in porto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Gila ma non solo: tra acquisti e cessioni, come cambia la difesa del Milan

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