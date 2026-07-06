Durante i Mondiali di calcio, si osserva un ritorno delle monarchie e delle regioni del Nord nelle dinamiche geopolitiche. Nel frattempo, un allenatore famoso ha suscitato reazioni di imbarazzo con un commento sulla vittoria mondiale, attirando l’attenzione sui protagonisti e le tensioni legate al torneo. La competizione continua a essere teatro di influenze politiche e regionali, con i paesi coinvolti che usano l’evento per affermare la propria presenza internazionale.

Mentre Ancelotti faceva imbarazzare l'Italia e il mondo intero per la sua esibizione di vincitore mondiale del campionato di masticatori di gomme il suo Brasile collassava in modo dispersivo e inconcludente sotto i colpi della coesione, del dinamismo e del lucido impeto dei nuovi vichinghi della Norvegia, che hanno esibito anche un portiere eroico e mirabolante. Il calcio può esprimere tendenze geopolitiche? Penso di si, similmente all'arte contemporanea. Il calcio dei Mondiali specialmente mostra quasi sempre la temperatura identitaria di una nazione e il suo stato spirituale. L'assenza dell'Italia è un chiaro esempio: l'Italia da tempo non esiste più come nazione ma è un passivo protettorato angloamericano senza più idee nè dignità e nè visione. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - "Geopolitica" dei Mondiali di calcio: il ritorno delle Monarchie e del Nord

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