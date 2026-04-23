La stilista ha recentemente cambiato colore di capelli, passando dal castano cioccolato a una tonalità di biondo dorato con effetto degradé, durante una diretta televisiva. Si tratta di un cambio di look effettuato pochi giorni prima del suo 52esimo compleanno, che si è celebrato il 17 aprile. La trasformazione è stata visibile al pubblico mentre svelava il nuovo stile.

C ambio colore di capelli a pochi giorni dal suo 52esimo compleanno, festeggiato il 17 aprile. Victoria Beckham ha schiarito il suo abituale castano cioccolato per una nuova nuance di biondo burroso. Ospite del talk show Today, la stilista ha svelato il suo cambio di hairlook a quasi un decennio dall’ultima volta in cui aveva scelto un audace caschetto platino scalato (parliamo della sua WAG era del 2007). Victoria Beckham nominata Cavaliere a Parigi: la reunion che ignora Brooklyn X Victoria Beckham, il nuovo “biondo buttery”. Negli ultimi anni la stilista aveva già schiarito la sua chioma castana, illuminandola in diverse occasioni con ricorso a morbidi riflessi miele e sfumature bronde, ma il 21 aprile ha segnato per Victoria Beckham l’inizio di un nuovo capitolo beauty.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La stilista ha schiarito i suoi capelli color cioccolato fondente e, in diretta televisiva, svela una tonalità di biondo dorato con effetto degradé

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