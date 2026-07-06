Gass Racing ha conquistato i primi punti nella FIA Ecorally Cup per la Lancia, in una gara che si è svolta il 6 luglio 2026 ad Arezzo. La competizione ha visto Guerrini e Prusak vincere sei prove speciali, arrivando a pochi decimi dal successo assoluto nella categoria di regolarità. La gara è stata caratterizzata da numerosi momenti di tensione e competizione intensa tra i partecipanti.

Arezzo, 6 luglio 2026 – Gara ricca di emozioni con Guerrini e Prusak che vincono sei prove speciali e sfiorano per due decimi il successo assoluto nella regolarità. Se la vittoria sportiva è stata appena sfiorata, quella mediatica è sicuramente arrivata all’Ecorally di Lituania. Aiutata dal numero 1 che i campioni del mondo in carica Guido Guerrini e Artur Prusak si portano dietro, Lancia Ypsilon elettrica da 280 cavalli ha avuto una vetrina mondiale di tutto rispetto nella tre giorni tra Kaunas e Vilnius. La gara baltica, all’esordio nel calendario iridato, è stata decisamente avvincente e si è svolta su percorsi inediti per questa disciplina sportiva. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gass Racing regala a Lancia i primi storici punti nella FIA Ecorally Cup

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