Garlasco da analizzare iPhone 12 mini da 40 GB di Andrea Sempio | dentro possibili dettagli del giorno dell’omicidio
Un iPhone 12 mini da circa 40 GB, appartenente a una persona coinvolta nell’indagine, è stato sottoposto a analisi forense. La copia dei dati è in corso, ma non è ancora conclusa. La procura di Pavia sta esaminando il dispositivo come parte delle indagini sul delitto avvenuto a Garlasco. I dati presenti sul telefono potrebbero fornire ulteriori dettagli sul giorno dell’omicidio. Finora, l’analisi completa dei contenuti non è stata ancora effettuata.
Nell’informativa si legge: “Il volume dei dati in esso presente si attesta intorno ai 40 GB e l’analisi di quanto estrapolato tramite copia forense non è stata conclusa" Nell’inchiesta della Procura di Pavia sul delitto di Garlasco emerge un nuovo elemento ancora da approfondire: un iPhone 12. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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