Garlasco da analizzare iPhone 12 mini da 40 GB di Andrea Sempio | dentro possibili dettagli del giorno dell’omicidio

Notizia in breve

Un iPhone 12 mini da circa 40 GB, appartenente a una persona coinvolta nell’indagine, è stato sottoposto a analisi forense. La copia dei dati è in corso, ma non è ancora conclusa. La procura di Pavia sta esaminando il dispositivo come parte delle indagini sul delitto avvenuto a Garlasco. I dati presenti sul telefono potrebbero fornire ulteriori dettagli sul giorno dell’omicidio. Finora, l’analisi completa dei contenuti non è stata ancora effettuata.