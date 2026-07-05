Garlasco spunta un iPhone mini di Andrea Sempio con 40 GB da analizzare cosa può emergere dal cellulare

Notizia in breve

Nell’ambito di un procedimento giudiziario a Garlasco, è stato trovato un iPhone 12 mini da 40 GB, ancora da analizzare. Il cellulare appartiene a una persona coinvolta nelle indagini sulla morte di una giovane donna e non è stato ancora sottoposto a procedure forensi. La procura sta esaminando i dati del dispositivo, che potrebbe fornire elementi utili per il caso.