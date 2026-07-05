Garlasco spunta un iPhone mini di Andrea Sempio con 40 GB da analizzare cosa può emergere dal cellulare
Nell’ambito di un procedimento giudiziario a Garlasco, è stato trovato un iPhone 12 mini da 40 GB, ancora da analizzare. Il cellulare appartiene a una persona coinvolta nelle indagini sulla morte di una giovane donna e non è stato ancora sottoposto a procedure forensi. La procura sta esaminando i dati del dispositivo, che potrebbe fornire elementi utili per il caso.
Nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Pavia, che ritiene Andrea Sempio e non Alberto Stasi colpevole dell’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, spunta un cellulare non ancora analizzato: si tratta di un iPhone 12 mini da 40 GB ancora in fase di approfondimento forense. Le indagini si chiuderanno a fine settembre, quando è attesa anche la decisione della pg di Milano Francesca Nanni sulla revisione del processo a Stasi, da cui dipende il destino di entrambi gli indagati. Garlasco, un cellulare ancora da analizzare Il lavoro della Procura di Pavia sul delitto di Garlasco prosegue da oltre un anno con un livello di attenzione ai dettagli che non lascia nulla al caso. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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