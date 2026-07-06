Con l’arrivo del caldo, molte persone avvertono gambe pesanti, caviglie gonfie e affaticamento. Le temperature elevate causano una dilatazione dei vasi sanguigni, rallentando il ritorno del sangue al cuore e favorendo il ristagno di liquidi negli arti inferiori. Per contrastare questi effetti, vengono suggeriti esercizi specifici per riattivare la circolazione e ridurre la sensazione di pesantezza.

Con il caldo estivo, gambe pesanti, caviglie gonfie e senso di affaticamento sono disturbi comuni. Le alte temperature provocano una dilatazione dei vasi sanguigni che rallenta il ritorno venoso e favorisce il ristagno dei liquidi negli arti inferiori. Se a questo si aggiungono molte ore trascorse seduti, in piedi o una riduzione dell'attività fisica, il disagio può aumentare. "La soluzione non è allenarsi di più, ma muoversi meglio", spiega Christian Boceda, personal trainer e founder CB Coaching, che aggiunge: "In estate è importante scegliere esercizi che favoriscano la circolazione senza sovraccaricare i muscoli. Bastano pochi minuti al giorno per attivare la pompa muscolare del polpaccio, migliorare il drenaggio dei liquidi e ridurre la sensazione di pesantezza". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Gambe pesanti con il caldo: 3 esercizi per riattivare la circolazione e sentirle più leggere

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Gambe pesanti Allenamento completo per riattivare la circolazione e tonificare

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