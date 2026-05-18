Un nuovo libro propone esercizi semplici da eseguire a casa per contrastare cellulite, gambe pesanti e problemi di circolazione. L’autore spiega come migliorare il drenaggio linfatico e il benessere quotidiano attraverso pratiche accessibili senza bisogno di allenamenti intensi. La cellulite, la ritenzione idrica e la cattiva circolazione sono inestetismi che interessano molte donne, influendo non solo sull’aspetto fisico ma anche sulla sensazione di comfort e sicurezza.

C ellulite, ritenzione idrica e cattiva circolazione sono inestetismi che colpiscono profondamente non solo l’estetica, ma anche la sicurezza e il benessere quotidiano di milioni di donne. Per rispondere a queste esigenze, senza ricorrere ad allenamenti estenuanti o diete punitive, è appena uscito in libreria “ La Formula della Leggerezza ” ( Sperling & Kupfer ), il primo libro di Christian Boceda. Il suo approccio al benessere femminile propone un cambio di paradigma: abbandonare esercizi faticosi e standardizzati, che non tengono conto della fisiologia della donna, per adottare una strategia che punti all’ascolto del corpo e all’armonia circolatoria. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Stop a cellulite e gambe pesanti senza allenamenti massacranti. Nel libro La Formula della Leggerezza, Christian Boceda racconta esercizi semplici da fare a casa per migliorare circolazione, drenaggio e benessere ogni giorno

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CIRCUITO ANTI-CELLULITE: 4 ESERCIZI PER DRENARE, TONIFICARE E BRUCIARE GRASSO

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