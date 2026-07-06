Futuro tutto da scrivere per Kessié | Roma e Juventus studiano il grande colpo a centrocampo

Franck Kessié, svincolato dall’Al-Ahli, potrebbe tornare in Italia. Roma e Juventus stanno valutando un possibile trasferimento del centrocampista ivoriano, che sta lasciando l’Arabia Saudita. Nessuna ufficialità al momento, ma entrambe le società stanno considerando un’operazione per aggiungere Kessié al loro centrocampo. La trattativa non ha ancora avuto sviluppi concreti, e resta da capire se si concretizzerà in un accordo.

Franck Kessié è pronto a lasciare l’Arabia Saudita e tornare protagonista nel calcio europeo. Il centrocampista ivoriano, svincolato dopo l’esperienza all’Al-Ahli, è finito nel mirino di diversi club, con Roma e Juventus che potrebbero riportarlo in Serie A. L’ ex Milan è tornato al centro delle voci di mercato anche grazie alle prestazioni offerte al Mondiale, dove ha confermato le sue qualità fisiche e tecniche. La volontà del classe 1996 sarebbe quella di misurarsi nuovamente con un campionato competitivo dopo la parentesi saudita. Juventus avanti nella corsa a Kessié. Al momento la Juventus sembra essere la squadra maggiormente interessata al centrocampista ivoriano. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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