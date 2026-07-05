Furto di fentanyl a Roma il sospetto della talpa all' ospedale Israelitico e azione su commissione

Da virgilio.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le forze dell'ordine stanno indagando sul furto di 80 fiale di Fentanest, un anestetico a base di fentanyl, scomparso dalla farmacia di un ospedale romano. Si sospetta la presenza di una talpa all’interno della struttura e un’azione su commissione. Le autorità stanno analizzando le immagini delle telecamere e ascoltando i testimoni per identificare i responsabili. La scomparsa del farmaco è stata scoperta durante un controllo di routine.

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Vanno avanti le indagini sul furto di 80 fiale di Fentanest, il farmaco anestetico a base di fentanyl, sparite dalla cassaforte della farmacia dell’ospedale Israelitico di Roma. Gli investigatori ora concentrano l’attenzione sull’ipotesi di un basista interno e non escludono che il colpo possa essere stato eseguito su commissione. Al centro degli accertamenti ci sono i registri delle consegne, il sistema di custodia delle chiavi e le misure di sicurezza adottate dalla struttura sanitaria. Furto di fentanyl a Roma, le indagini Il sospetto della talpa all'ospedale Israelitico Registri non aggiornati e possibili sopralluoghi La quantità di... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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