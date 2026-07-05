Furto di fentanyl a Roma il sospetto della talpa all' ospedale Israelitico e azione su commissione

Notizia in breve

Le forze dell'ordine stanno indagando sul furto di 80 fiale di Fentanest, un anestetico a base di fentanyl, scomparso dalla farmacia di un ospedale romano. Si sospetta la presenza di una talpa all’interno della struttura e un’azione su commissione. Le autorità stanno analizzando le immagini delle telecamere e ascoltando i testimoni per identificare i responsabili. La scomparsa del farmaco è stata scoperta durante un controllo di routine.