Allegri ha deciso di non cedere il centrocampista, ritenendolo fondamentale per la rosa. La società aveva inizialmente considerato una possibile vendita, ma la posizione dell’allenatore ha portato a un blocco dell’operazione. Il giocatore ha espresso la volontà di rimanere, mentre la società non ha ancora confermato ufficialmente il cambio di decisione. La trattativa tra le parti è stata sospesa.

di Luca Fiore Brusca frenata per l’affare Lobotka alla Juventus: Allegri ha bloccato la cessione ritenendo il centrocampista imprescindibile per il suo centrocampo. Le ultime indiscrezioni di mercato allontanano decisamente Stanislav Lobotka e Frank Anguissa da possibili cessioni. Nonostante nelle settimane scorse il nome del regista slovacco fosse stato accostato con insistenza alla Juventus, complice il profondo legame professionale con Luciano Spalletti, lo scenario appare ora radicalmente mutato. Il cambio alla guida tecnica del Napoli, con l’arrivo di Massimiliano Allegri, ha rimescolato le carte, delineando una nuova rotta per il futuro dei due centrocampisti, entrambi considerati pilastri imprescindibili dal nuovo allenatore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Frenata per Lobotka alla Juventus, Allegri blocca la cessione: ecco la posizione del centrocampista e della società

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