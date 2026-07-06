Francia eurodeputata Rima Hassan a processo per apologia del terrorismo
L’eurodeputata di La France Insoumise sarà in tribunale a Parigi martedì, accusata di aver fatto apologia del terrorismo. La sua comparizione deriva da un tweet in cui ha citato l’autore di un attentato avvenuto in Israele. La procura ha aperto un procedimento per verificare se le sue parole costituiscano un sostegno all’attentatore o semplicemente un’espressione di libertà di opinione.
Avallare il terrorismo o la libertà di espressione? L’eurodeputata di LFI Rima Hassan comparirà in tribunale martedì a Parigi per un tweet in cui menzionava l’autore di un attentato in Israele. L’eurodeputata e i suoi sostenitori denunciano il processo come “politico”, volto a “intimidire” le voci filo-palestinesi. Il tribunale accusa l’attivista filo-palestinese, eletta al Parlamento europeo nel 2024 dopo una campagna elettorale segnata dagli attentati del 7 ottobre e dalla devastante guerra condotta da Israele nella Striscia di Gaza, di un post pubblicato sul suo account social a fine marzo in cui menzionava il cittadino giapponese Kozo Okamoto. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
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