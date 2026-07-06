Francia eurodeputata Rima Hassan a processo per apologia del terrorismo

Notizia in breve

L’eurodeputata di La France Insoumise sarà in tribunale a Parigi martedì, accusata di aver fatto apologia del terrorismo. La sua comparizione deriva da un tweet in cui ha citato l’autore di un attentato avvenuto in Israele. La procura ha aperto un procedimento per verificare se le sue parole costituiscano un sostegno all’attentatore o semplicemente un’espressione di libertà di opinione.