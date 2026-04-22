Sono giovani, molti minorenni, eppure i loro pensieri, le loro parole, i messaggi social sono intrisi di ciò che dovrebbe essere superato, perché già giudicato dalla storia. Eppure non è così. Il neonazismo, il ritorno delle sue simbologie e dei suoi termini oscuri, l’ odio per gli ebrei, la propaganda anti Shoah diventano tema di una inquietante indagine della Digos di Milano che oggi ha portato all’arresto un 19enne di Pavia, Matteo Celibashi, indagato per istigazione all’odio razziale, e di 15 perquisizioni in tutta Italia. Lui dal febbraio 2025, attraverso la chat Telegram Terza Posizione, ha iniziato a creare una rete di utenti, ragazzi...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Più camerati trovate meglio è”, la White Jihad dei ragazzini neonazisti. Il gip: “Apologia esplicita di terrorismo”

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