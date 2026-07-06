Francesca Barra lascia ' 4 di sera Weekend' per problemi personali l’annuncio in diretta tv in lacrime su Rete 4 - VIDEO

Da ilgiornaleditalia.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Francesca Barra ha annunciato in diretta su Rete 4 di dover lasciare '4 di sera Weekend' per motivi familiari. La conduttrice si è commossa durante l'intervento, spiegando di aver bisogno di prendersi cura della famiglia. Roberto Poletti, presente in studio, ha confermato che sta attraversando un momento difficile e che la famiglia ha bisogno di lei. Barra ha lasciato il programma in lacrime, senza ulteriori dettagli sui motivi specifici.

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La conduttrice si ferma per motivi familiari, commosso anche Roberto Poletti: "Sto vivendo un periodo difficile. La mia famiglia ha bisogno di me" Francesca Barra lascia 4 di sera Weekend a causa di problemi familiari. La giornalista e conduttrice ha annunciato la decisione in diretta tv, par. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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Francesca Barra lascia 4 di sera Weekend: «La mia famiglia ha bisogno di me»

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Francesca Barra lascia 4 di Sera Weekend in lacrime: “La famiglia ha bisogno di me”Francesca Barra ha lasciato la trasmissione in diretta, visibilmente commossa, dicendo che la famiglia ha bisogno di lei.

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