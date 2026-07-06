Francesca Barra lascia ' 4 di sera Weekend' per problemi personali l’annuncio in diretta tv in lacrime su Rete 4 - VIDEO

Notizia in breve

Francesca Barra ha annunciato in diretta su Rete 4 di dover lasciare '4 di sera Weekend' per motivi familiari. La conduttrice si è commossa durante l'intervento, spiegando di aver bisogno di prendersi cura della famiglia. Roberto Poletti, presente in studio, ha confermato che sta attraversando un momento difficile e che la famiglia ha bisogno di lei. Barra ha lasciato il programma in lacrime, senza ulteriori dettagli sui motivi specifici.