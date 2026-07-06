Francesca Barra lascia ' 4 di sera Weekend' per problemi personali l’annuncio in diretta tv in lacrime su Rete 4 - VIDEO
Francesca Barra ha annunciato in diretta su Rete 4 di dover lasciare '4 di sera Weekend' per motivi familiari. La conduttrice si è commossa durante l'intervento, spiegando di aver bisogno di prendersi cura della famiglia. Roberto Poletti, presente in studio, ha confermato che sta attraversando un momento difficile e che la famiglia ha bisogno di lei. Barra ha lasciato il programma in lacrime, senza ulteriori dettagli sui motivi specifici.
La conduttrice si ferma per motivi familiari, commosso anche Roberto Poletti: "Sto vivendo un periodo difficile. La mia famiglia ha bisogno di me" Francesca Barra lascia 4 di sera Weekend a causa di problemi familiari. La giornalista e conduttrice ha annunciato la decisione in diretta tv, par. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Francesca Barra lascia 4 di sera Weekend: «La mia famiglia ha bisogno di me»
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Francesca Barra lascia 4 di Sera Weekend in lacrime: “La famiglia ha bisogno di me”Francesca Barra ha lasciato la trasmissione in diretta, visibilmente commossa, dicendo che la famiglia ha bisogno di lei.
Temi più discussi: Francesca Barra lascia '4 di Sera Weekend': Sto passando un momento difficile. L'annuncio in diretta, Poletti si commuove; Francesca Barra lascia in lacrime il suo programma: Periodo difficile, la famiglia prima di tutto; 4 di sera Weekend: Francesca Barra saluta 4 Di Sera Weekend Video; Francesca Barra lascia ‘4 di sera Weekend’, l’annuncio: La mia famiglia ha bisogno di me.
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Sto attraversando un periodo difficile, la mia famiglia ha bisogno di me. Ci sono momenti nella vita in cui è giusto ascoltare i segnali…: Francesca Barra lascia la conduzione di 4 di Sera ilfattoquotidiano.it/2026/07/06/sto… via @fattoquotidiano x.com
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