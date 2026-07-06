Francesca Barra ha dichiarato che la morte di suo padre richiede un tempo di elaborazione e un passo indietro, spiegando di aver passato tutta la vita impegnata tra famiglia, lavoro, casa, figli, animali domestici e impegni vari. Ha anche riferito di non aver trascorso l’ultimo Natale con lui a causa del lavoro, e ha commentato di non riuscire a perdonarsi questa scelta.

“La morte della persona che amo di più, mio padre, richiede un tempo di elaborazione e un passo indietro. Per tutta la vita sono stata come un polipo, con tanti tentacoli capaci di afferrare contemporaneamente ogni cosa: la famiglia, il lavoro, la casa, i figli, i cani, gli impegni, i progetti. Ho sempre pensato che si potesse tenere tutto insieme. Questa volta no “. Con queste parole affidate a una toccante lettera su Vanity Fair, Francesca Barra ha voluto fare chiarezza sui motivi che l’hanno spinta a interrompere in anticipo rispetto alla scadenza contrattuale la conduzione di “4 di sera – Weekend”, il talk show di Rete 4 che guidava da due anni al fianco di Roberto Poletti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Francesca Barra: “La morte di mio padre richiede un passo indietro, per tutta la vita sono stata come un polipo: questa volta no. Non riesco a perdonarmi di non aver trascorso con lui l’ultimo Natale perché lavoravo”

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