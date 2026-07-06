Una madre ha pubblicato sui social una foto della figlia senza vita sul marciapiede, dopo che la ragazza era caduta da una finestra. La donna ha scritto di non arrendersi e di voler mantenere alta l’attenzione sul caso. La pubblicazione ha suscitato reazioni e discussioni online, ma non sono stati forniti altri dettagli sulle circostanze della morte.

È arrivata al punto di pubblicare sui social la foto della figlia senza vita sul marciapiede, pur di non far spegnere i riflettori sul mistero della sua morte. Maria Xenia Sonato torna a esigere la verità sulla notte in cui è morta Lucia Raso, la 36enne veronese precipitata dall’appartamento del compagno a Landshut, in Germania, nel 2020. Su richiesta dei pm il gip ha archiviato il caso definendolo una caduta accidentale, ma la madre non ha nessuna intenzione di rassegnarsi. La foto pubblicata dalla madre di Lucia Raso Sonato ha postato sul gruppo Verità su Lucia Raso l’immagine del corpo della figlia disteso sul marciapiede della cittadina della Baviera, dove la 36enne era andata a trovare per qualche giorno il fidanzato e dove il 24 novembre 2020 ha perso la vita. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Foto shock di Lucia Raso morta pubblicata dalla madre dopo la caduta dalla finestra, "non mi arrendo"

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