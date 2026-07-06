Il Sovrintendente artistico del Teatro alla Scala ha affermato che musica e motori condividono molte caratteristiche e contribuiscono a rendere Milano un punto di riferimento nel settore. Questa dichiarazione è stata rilasciata durante la presentazione delle iniziative culturali legate al Gran Premio di Formula 1 2026.

Fortunato Ortombina, Sovrintendente artistico del Teatro alla Scala di Milano, ha rilasciato dichiarazioni in occasione della presentazione delle iniziative culturali legate al Gran Premio di Formula 1 2026. Nell'intervista ha raccontato il profondo legame tra il mondo dello spettacolo e quello dello sport. Ortombina ha dichiarato: "La musica e i motori fanno parte della storia di Milano a livello di eccellenza. Fa poi piacere che questa presentazione avvenga all'indomani di una vittoria della Ferrari. L'autodromo di Monza è stato inaugurato nel 1922, un anno dopo che la Scala è diventata un ente autonomo. Quindi le due industrie, quella della musica e quella dell'automobile, in quegli anni erano il segno di una nazione che cercava di proiettarsi nel Novecento, soprattutto dopo la Prima Guerra Mondiale. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Fortunato Ortombina (Scala): "La musica e i motori hanno molto in comune e fanno della città di Milano un'eccellenza"

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