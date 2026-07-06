È stata organizzata una sessione di tre giorni presso il Casale La Sterpaia, nella Tenuta di San Rossore a Pisa, dedicata a un workshop residenziale rivolto a dottorandi dell'Università di Pisa. L'iniziativa, intitolata ‘PhD Impact Sprint: Engaging, Communicating, and Measuring Impact’, si è concentrata sulla valorizzazione della ricerca attraverso attività pratiche e interattive.

Pisa, 6 luglio 2026 – Si è svolta presso il Casale La Sterpaia, nella Tenuta di San Rossore a Pisa, la prima edizione del ‘PhD Impact Sprint: Engaging, Communicating, and Measuring Impact’, workshop residenziale immersivo rivolto alle dottorande e ai dottorandi dell’Università di Pisa. Il corso, della durata di tre giorni, nasce con l’obiettivo di rafforzare nei percorsi di dottorato la capacità di trasformare i risultati della ricerca in forme di impatto riconoscibile, comunicabile e valutabile. L’iniziativa è stata organizzata dall’Unità Formazione all’Imprenditorialità e Valorizzazione delle Conoscenze dell’Università di Pisa e si inserisce all’interno di un percorso circolare che collega educazione, formazione, ricerca e valorizzazione della conoscenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Formazione: tre giorni di workshop con PhD Impact Sprint per valorizzare la ricerca

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

How to Assess and Treat the Low Back - Workshop in GA on July 25 & 26 | Dr. Ben Benjamin

Notizie e thread social correlati

Workshop, incontri e premi per la tre giorni del Ruviano International Film FestivalÈ iniziata ieri, giovedì 11 giugno, la seconda edizione del Ruviano International Film Festival, che durerà tre giorni.

Piantala arriva a Venezia: 15.000 piante e tre giorni tra workshop e musicaA Venezia si terrà dal 15 al 17 maggio 2026 l’evento “Piantala”, dedicato al mondo delle piante.

Si parla di: PhD Impact Sprint, tre giorni di formazione per valorizzare l’impatto della ricerca; L'Università di Pisa intitola a Luigi Rivetti l'edificio della Segreteria studenti.

Ricerca: tre giorni di formazione alla Sterpaia con il PhD Impact SprintSi è svolta presso il Casale La Sterpaia, nella Tenuta di San Rossore a Pisa, la prima edizione del ‘PhD Impact Sprint: Engaging, Communicating, and Measuring Impact’, workshop residenziale immersivo ... pisatoday.it