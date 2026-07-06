Due testamenti redatti a pochi mesi di distanza sono al centro di una disputa legale. Uno dei due non è ritenuto autentico. Gli eredi legittimi riceveranno 20mila euro di indennizzo dall’amico del defunto, che dovrà anche pagare otto anni di affitti non saldati. La controversia coinvolge parenti e amici, con il giudice chiamato a stabilire quale documento abbia validità. La causa è ancora in corso.

Due testamenti redatti a pochi mesi l'uno dall'altro sono finiti al centro di un contenzioso giudiario tra parenti e amici del defunto. L'amico bolognese dovrà lasciare l'immobile che pensava di aver ereditato legittimamente e pagare 700 euro al mese dal 2019 ad oggi, come affitti arretrati e circa 20mila euro di indennizzo, ai due eredi legittimi, più 14mila euro di spese legali. Così hanno stabilito i giudici Maffa, Vecchietti e Santoro del Tribunale civile di Forlì, nella sentenza di primo grado pubblicata nei giorni scorsi. L'uomo nell’arco di circa tre mesi aveva scritto due testamenti: con il primo del 10 settembre 2018, istituiva erede universale l'amico bolognese, mentre con il secondo, datato 30 dicembre 2018, in revoca implicita del precedente, istituiva eredi universali i parenti di Cesena. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

© Corrieredibologna.corriere.it - Forlì, lascia due testamenti ma uno non è autentico: «L'amico del defunto dovrà versare 20mila euro di indennizzo agli eredi legittimi e 8 anni di affitti non pagati»

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