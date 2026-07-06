Fiumicino una sezione web per i 30 anni della Riserva del Litorale Romano

Il Comune di Fiumicino ha annunciato la creazione di una nuova sezione web dedicata ai 30 anni della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano. La sezione sarà disponibile sul sito ufficiale del municipio e offrirà informazioni sulla riserva, celebrando il traguardo dei tre decenni di tutela ambientale. La pagina sarà dedicata a approfondimenti e contenuti legati alla riserva naturale.

Fiumicino, 6 luglio 2026 – Una nuova sezione web tematica dedicata alla Riserva Naturale Statale del Litorale Romano sarà realizzata all’interno del sito istituzionale del Comune di Fiumicino. È quanto stabilito con la determinazione dirigenziale n. 3328 del 3 luglio 2026, con cui l’Area Ambiente e Riserva ha affidato il servizio di progettazione, realizzazione e pubblicazione dello spazio digitale. L’intervento rientra nel progetto “ Trent’anni della Riserva: natura, comunità e identità ”, promosso dal Comune di Fiumicino in qualità di Ente gestore della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano. Il progetto è stato finanziato dalla Regione Lazio con determinazione del 23 marzo 2026 e dovrà essere concluso entro il primo agosto 2026. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Fiumicino celebra i 30 anni della Riserva del Litorale Romano: visite guidate, laboratori e naturaFiumicino organizza eventi per i 30 anni della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano.

Fiumicino, Riserva Statale del Litorale Romano: partono visite guidate ed escursioni gratisA Fiumicino, in occasione del trentesimo anniversario della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano, sono iniziate visite guidate ed escursioni...

Temi più discussi: Sere d'Estate 2026: la danza continua a conquistare il pubblico della Darsena; Riserva Naturale del Litorale Romano, il trentesimo anniversario entra nel vivo: a luglio visite guidate, escursioni ed eventi tra natura, storia e archeologia; Fiumicino rinnova il suo legame con il mare: torna la Carthago Dilecta Est, la storica regata tra Italia e Tunisia; Festa Cozze e Pecorino 2026 a Fiumicino: 11 serate tra sapori di mare, musica e divertimento sul litorale romano.

Fiumicino, una sezione web per i 30 anni della Riserva del Litorale RomanoProgettazione, realizzazione e pubblicazione dello spazio digitale dedicato al progetto Trent’anni della Riserva: natura, comunità e identità ... ilfaroonline.it

Fiumicino, c’è il raddoppio: hub da 100 milioni di turisti, previsti 500mila movimenti annui entro il 2046Quattordici sì, 7 no. Passa così in consiglio comunale a Fiumicino la cosiddetta proposta di riperimetrazione della Riserva naturale statale del litorale romano. Tradotto dal burocratese: vengono ... ilmessaggero.it