Fitofarmaci gestiti illecitamente in Emilia-Romagna sequestro di 9 tonnellate e sanzioni per 263 mila euro

Da virgilio.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nelle regioni di Emilia-Romagna, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, i Carabinieri hanno sequestrato oltre 9,2 tonnellate di fitofarmaci gestiti illegalmente. Durante l'operazione sono state contestate 40 violazioni amministrative e sono state applicate sanzioni per un totale di 263 mila euro. Le attività hanno coinvolto diverse aziende e attività agricole, con controlli mirati sul rispetto delle normative sui prodotti chimici usati in agricoltura.

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È di oltre 9,2 tonnellate di prodotti illegali sequestrati e 40 violazioni amministrative contestate il bilancio di una vasta operazione dei Carabinieri per la Tutela Agroalimentare, che ha interessato le regioni Emilia-Romagna, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. L’intervento, condotto nell’ultimo semestre, è stato finalizzato a contrastare la gestione illecita di rifiuti pericolosi e l’uso di fitofarmaci non autorizzati, con l’obiettivo di tutelare la salute dei consumatori e l’ambiente. Operazione interregionale dei Carabinieri per la Tutela Agroalimentare Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione è stata portata avanti dal Reparto Carabinieri per la Tutela Agroalimentare di Parma. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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