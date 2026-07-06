Firenze torna l' emergena caldo | due giorni di allerta arancione

Dopo alcuni giorni di relativa tregua dal super caldo, a Firenze torna una fase torrida e scatta l'allerta arancione: le temperature percepite lunedì 6 luglio sono arrivate fino 35 gradi, martedì e mercoledì saliranno a 36. Due giorni in cui l'allerta torna di livello 2, arancione, come recita il bollettino del ministero della Salute. Nelle ore più calde della giornata il termometro potrà raggiungere i 34 gradi lunedì, 35 gradi martedì e 34 gradi mercoledì. Il quadro, si spiega dal Comune di Firenze, «resta quindi quello di un caldo significativo, soprattutto per anziani, bambini e persone con patologie croniche, ma non di una nuova fase estrema come quella registrata nei giorni scorsi. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

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