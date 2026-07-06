Firenze il progetto di alta formazione per danzatori ImpAct si apre alla città
A Firenze è stato avviato un progetto di alta formazione gratuito dedicato alla danza contemporanea, aperto a artisti e artiste con e senza disabilità. L'iniziativa mira a offrire opportunità di formazione professionale nel settore della danza e coinvolge la città nel suo complesso. Il progetto è stato annunciato il 6 luglio 2026 e si rivolge a giovani danzatori interessati a sviluppare le proprie competenze in un contesto inclusivo.
Firenze, 6 luglio 2026 – Un progetto di alta formazione gratuito nel campo della danza contemporanea, dedicato ad artiste e artisti con disabilità e non. Obiettivo: valorizzare ogni tipo di corpo come portatore di linguaggi propri, innovativi e potenti. Questo è ImpAct - PerCorso Coreutico Inclusivo, iniziativa promossa da Versiliadanza in partenariato con Con.Cor.D.A. (Consorzio Coreografi Danza d’Autore) grazie al Fondo Sociale Europeo+ della Regione Toscana nell’ambito del progetto Giovanisì che venerdì 10 luglio ore 19.30 aprirà alla cittadinanza i risultati dei mesi di lavoro con una restituzione pubblica ospitata nelle sale del Museo Stefano Bardini di Firenze (via dei Renai 37). 🔗 Leggi su Lanazione.it
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