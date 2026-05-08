firenze al via il festival spacciamo culture interdette a san salvi

A Firenze, nel quartiere di San Salvi, è iniziato il festival Spacciamo culture interdette, parte del progetto “Art è di Libertà 2026 A occhi aperti” organizzato da Chille de la balanza. L’evento segue il recente successo del Calendimaggio e vede la partecipazione di artisti e realtà locali. La manifestazione, ideata e diretta da Claudio Ascoli e Sissi Abbondanza, si svolge nel contesto di iniziative culturali volte a promuovere pratiche artistiche rivolte a tematiche di libertà e inclusione.

Firenze, 8 maggio 2026 - Dopo il successo del Calendimaggio, prosegue a San Salvi il percorso di Chille de la balanza “Art è di Libertà 2026 A occhi aperti”, ideato e diretto da Claudio Ascoli e Sissi Abbondanza. Il progetto intende ribadire il ruolo fondamentale dell’arte e del teatro nel richiamare l’attenzione sulla centralità della libertà, sulla necessità della pace e sulla dignità per tutti a occhi aperti. “A occhi aperti significa questo: continuare a desiderare anche quando il tempo si richiude, anche quando la porta si richiude, anche quando tutto sembra già deciso. Continuare a credere che la guerra non sia l’ultima lingua possibile.🔗 Leggi su Lanazione.it

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