Firenze 2.600 psicologi da tutto il mondo per fare il punto sulle nuove sfide globali
A Firenze, il 6 luglio 2026, si svolge un evento con 2.600 psicologi provenienti da tutto il mondo. L’incontro si focalizza sulle sfide globali legate all’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda Onu 2030, tra cui il lavoro dignitoso, il benessere sociale, l’istruzione di qualità e la riduzione delle diseguaglianze.
Firenze, 6 luglio 2026 - Dal lavoro dignitoso al benessere sociale, dall' istruzione di qualità alla lotta alle diseguaglianze: sono alcune delle nuove sfide globali, Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'agenda Onu 2030, su cui si confronteranno 2.600 accademici, professionisti e studenti provenienti da tutto il mondo, riuniti a Firenze dal 21 al 25 luglio, alla Fortezza Da Basso, per il 31° Congresso Icap 2026 di International Association of Applied Psychology (Iaap). Il convegno è organizzato da Iaap e Associazione Italiana di Psicologia (Aip) con Università di Bergamo, Università Cattolica di Milano e Università di Firenze. Iaap è una realtà internazionale che accomuna persone, esperienze, pratiche e progettualità innovative della variegata area psicologica all’interno di molteplici contesti e territori. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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