Durante la notte, i rami di allacciamento sulla Fipili sono stati chiusi sull’Autostrada A1 Milano-Napoli. Di conseguenza, l’ingresso alla stazione di Firenze Scandicci è stato interdetto in entrambe le direzioni. La chiusura ha permesso di svolgere lavori di ispezione e manutenzione sulla segnaletica verticale. Le operazioni sono state programmate per minimizzare i disagi, ma hanno comunque inciso sul traffico notturno.

Di conseguenza, sulla A1 Milano-Napoli, non sarà accessibile l’entrata della stazione di Firenze Scandicci, in entrambe le direzioni, anche per consentire attività di ispezione e manutenzione della segnaletica verticale. In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni: verso Roma: Firenze Impruneta, sulla A1;verso Bologna: Firenze nord, sulla A1. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Fipili: rami di allacciamento sull’Autostrada A1 chiusi di notte

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