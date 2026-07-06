L’uomo di 37 anni è stato colpito con un coltello all’addome durante una lite in spiaggia a Savona, davanti a centinaia di turisti. L’aggressore è stato fermato a Milano. L’incidente è avvenuto domenica sotto il piazzale Eroe dei due Mondi, dopo un confronto per un posto letto. L’aggressione si è conclusa con il ferito che non ha superato le ferite riportate.

Non ce l'ha fatta, il 37enne di origine marocchina accoltellato domenica sulla spiaggia a Savona, sotto il piazzale Eroe dei due Mondi. Dopo una breve lite, davanti di centinaia di turisti in spiaggia, un uomo ha tirato fuori un coltello e lo ha colpito all'addome. Ha fatto solo in tempo a salire la scaletta verso la piazza ed è poi caduto a terra senza sensi. Indaga la procura di Savona con l'ipotesi di omicidio volontario. Il 37enne, senza fissa dimora, è infine morto nella notte dopo essere stato intubato e trasportato in codice rosso. In seguito è stato sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza e trasferito in rianimazione. L'aggressore si sarebbe cambiato in spiaggia e fuggito. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Fermato a Milano l'aggressore del 37enne accoltellato in spiaggia a Savona. Lite per un posto letto

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Milano, 22enne accoltellato e ucciso alla stazione Certosa: si indaga nel mondo delle gang

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