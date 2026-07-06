Nel 2025 in Europa sono stati segnalati sette nuovi oppioidi sintetici, tra cui il fentanyl, un potente farmaco antidolorifico. Oltre alla tradizionale eroina, sono stati individuati anche metadone, buprenorfina e altri oppioidi di nuova generazione. Questi composti vengono utilizzati come farmaci o sono stati trovati in circolazione come droghe illegali. La presenza di questi nuovi oppioidi aumenta il rischio di overdose e complicazioni legate all’abuso di sostanze.

Milano, 6 lug. (Adnkronos Salute) - Non solo eroina, ma metadone, buprenorfina, oppioidi sintetici ad alta potenza come i nitazeni, farmaci antidolorifici come il fentanyl. Il problema degli oppioidi in Europa "sta ponendo sfide sempre nuove", è in continua evoluzione. Se ne parla in diversi passaggi dell'European Drug Report 2026, pubblicato meno di un mese fa. E dopo la scoperta del furto di 80 fiale di fentanyl all'ospedale Israelitico di Roma, i riflettori si sono accesi nuovamente anche in Italia. Già nel rapporto europeo gli autori rimarcavano che "gli oppioidi, solitamente in combinazione con altre sostanze, rimangono il gruppo di sostanze maggiormente implicato nei decessi correlati all'uso di droghe". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Fentanyl, la carica dei nuovi oppioidi sintetici: in Europa 7 new entry solo nel 2025

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ALLARME DROGHE SINTETICHE. CEIS: «PROBLEMA FENTANYL C'E' MA PER ORA SOTTO CONTROLLO» | 24/05/2026

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