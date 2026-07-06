Uno scontro tra esponenti di Fratelli d’Italia a Ponsacco si è verificato dopo che sono stati pubblicati contenuti sui social media. La discussione ha evidenziato una frattura interna al partito locale. La vicenda si è sviluppata nel contesto di tensioni tra membri del partito, portando alla luce divisioni già presenti all’interno del gruppo. La discussione pubblica sui social ha contribuito a rendere evidente il conflitto tra le parti coinvolte.

Ponsacco (Pisa), 6 luglio 2026 – Lo scontro politico all’interno di Fratelli d’Italia a Ponsacco esce definitivamente allo scoperto. La crepa emerge da conteniti che sarebbero stati pubblicati sui social. E’ il coordinatore cittadino del partito di Giorgia Meloni, Mario Di Candia, a renderlo noto, prendendo nettamente le distanze da un comunicato pubblicato sui social con il simbolo del partito e firmato come “Comitato di Fratelli d’Italia Ponsacco”. Ma cosa sarebbe successo? “Sul nostro profilo Facebook è apparso un comunicato con la foto di due persone che hanno approfittato del nostro logo per inserire alcune loro decisioni personali – le parole di Di Candia –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - FdI, esplode scontro a Ponsacco. Lite partita dai social: “C’è una frattura”

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