Fare il pieno ad Arezzo? Da oggi è incluso anche il test di sopravvivenza

Da ieri sera, presso le stazioni di rifornimento di Arezzo, è possibile fare il pieno di benzina, diesel e GPL e aggiungere il pacchetto “adrenalina inclusa” senza costi extra. L’offerta comprende anche un test di sopravvivenza, integrato nel servizio di rifornimento. La novità riguarda tutte le pompe della città, che ampliano così le opzioni per i clienti senza modificare i prezzi. La promozione durerà fino a nuova comunicazione.

Arezzo continua a innovare l’esperienza del rifornimento. Da ieri sera, oltre alla scelta tra benzina, diesel e GPL, è disponibile anche il nuovo pacchetto “adrenalina inclusa”, senza costi aggiuntivi. È successo in via Marco Perennio, dove una donna di 44 anni, fermatasi a fare benzina poco prima di mezzanotte, si è ritrovata davanti una 65enne armata di coltello che, invece di chiedere un passaggio o due euro per un caffè, avrebbe optato per un più diretto e poco commerciale: «Ti ammazzo». La cliente, evidentemente poco interessata alla promozione della serata, ha scelto la modalità “fuga rapida”, lasciando auto, tappo del serbatoio e pieno a metà. 🔗 Leggi su Lortica.it

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