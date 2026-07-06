Far d' una pulce un cavallo | otto giovani artiste in mostra a Palazzo Medici Riccardi
Otto giovani artiste stanno partecipando a una mostra presso Palazzo Medici Riccardi a Firenze. La rassegna presenta opere che si concentrano su frammenti, tracce e dettagli, esplorando il confine tra realtà e percezione. La mostra è aperta al pubblico e si svolge a partire dal 6 luglio 2026. Non sono stati annunciati eventi collaterali o interventi di altri soggetti.
Firenze, 6 luglio 2026 – Frammenti, tracce, dettagli. Nell'intercapedine tra ciò che esiste e la nostra percezione della realtà si apre uno spazio di intermediazione, un momento dove l'immaginazione ordisce nuove trame, nuovi disegni: "Far d'una pulce un cavallo" - in mostra fino al 3 agosto alla Galleria delle Carrozze di Palazzo Medici Riccardi - non è solo la citazione di un'espressione popolare, ma indica la necessità concreta di occupare quello spazio libero con l'arte e la creatività. L'esposizione è l'atto conclusivo del percorso di residenza semestrale "Geografie d'Innesto", che ha coinvolto otto giovani artiste - Marta... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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