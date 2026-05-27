A Palazzo Medici Riccardi la mostra Paolo Antonio Martini Disegno e dunque sogno

Dal 28 maggio al 13 settembre 2026, le Sale Fabiani di Palazzo Medici Riccardi accolgono la mostra dedicata a Paolo Antonio Martini. L'esposizione presenta disegni e opere dell'artista, evidenziando il suo lavoro e le tecniche utilizzate. La mostra rimarrà aperta per quasi quattro mesi, offrendo ai visitatori l’opportunità di osservare una selezione di sue creazioni. L’allestimento si svolge all’interno delle sale storiche del palazzo, che ospitano anche altre esposizioni e eventi culturali.

Dal 28 maggio al 13 settembre 2026 Palazzo Medici Riccardi ospita, nelle Sale Fabiani, la mostra Paolo Antonio Martini. Disegno e dunque sogno, un omaggio a una delle figure più originali e poliedriche del panorama architettonico e culturale fiorentino degli ultimi decenni. A quattro anni dalla. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Marzo 2026: Giornata della Donna, musica e storia a Palazzo Medici Riccardi e Capodanno Fiorentino

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: A Palazzo Medici Riccardi la mostra "Firenze Déco. Atmosfere degli anni Venti"

"I Medici tra potere, arte e alchimia", ciclo di incontri per la rassegna 'Il Palazzo Racconta' in Palazzo Medici RiccardiContinua la programmazione di Palazzo Medici Riccardi con un ciclo di quattro incontri all’interno della rassegna “Il Palazzo Racconta”.

Temi più discussi: Palazzo Medici Riccardi ospita: Art Bonus. Dove il valore dell’arte incontra il sostegno di tutti; Poesia Forza Gentile, incontro e letture con poeti al Palazzo Medici Riccardi di Firenze; Gli scultori della velocità e il sogno di Leonardo da Vinci in Palazzo Medici Riccardi; A Palazzo Medici Riccardi la mostra sugli scultori della velocità.

Mentre la Ferrari lancia la sua auto elettrica #Luce, in Palazzo Medici Riccardi a #Firenze si celebrano 500 anni di genio che hanno fatto dell'automobile un'opera d'arte, con la mostra Gli scultori della velocità e il sogno di Leonardo da Vinci, visibile fino a x.com

A Palazzo Medici Riccardi a Firenze mostra omaggio a Gae AulentiIl lungo rapporto tra Gae Aulenti e la Toscana, dai progetti per la famiglia Pucci alla fine degli anni Sessanta passando per il nuovo ingresso della stazione di Santa Maria Novella dal binario 16 nel ... ansa.it

A Palazzo Medici Riccardi mostre Foggini, Aulenti e ParrocchettiFirenze, 6 marzo 2025 - La realizzazione delle mostre 'Giovan Battista Foggini. Architetto e scultore granducale', 'Gae Aulenti in Toscana', 'Clemen Parrocchetti' sono al centro della nuova ... lanazione.it