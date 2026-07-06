Falsi radiologici e artefatti in odontoiatria | quando un’ombra non è una carie

In un caso di radiologia odontoiatrica, sono stati rilevati falsi radiologici e artefatti che hanno portato a diagnosi errate di carie. Il problema riguarda immagini che, a causa di errori tecnici, simulano lesioni dentali. Nel settore neonatale, due gemelle prematuri sono state sottoposte al “Co-Bedding”, una pratica di co-sleeping, per approfondimenti scientifici. Un vulcanologo ha segnalato che sui Campi Flegrei il rischio di eruzioni è elevato e si sono verificati gravi errori di comunicazione sulle condizioni di sicurezza.

Il “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Il vulcanologo Mastrolorenzo: “Sui Campi Flegrei il rischio è alto e ci sono stati gravi errori di comunicazione. La scienza fa ipotesi e non. L’esercizio fisico come l’amore, non ha età: il saluto di fine anno con l’istruttrice Katia La Pietra e le oltre 100 allieve Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana Ritorna il Premio Internazionale “Sebetia Ter”. Riconoscimenti al mondo delle Forze Armate, del giornalismo e della medicina Climatizzatori, attenzione alla temperatura: come stare bene e risparmiare energia? “Storie di tutti i giorni. 🔗 Leggi su Lifeandnews.it

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