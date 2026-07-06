Leonardo Fabbri ha vinto la gara di getto del peso alla Diamond League di Eugene con un lancio di 22,74 metri al primo tentativo. L'atleta ha dichiarato di essere nel suo momento migliore e di voler lasciare un segno nei prossimi anni. La competizione si è svolta con successo, confermando la prestazione di Fabbri come la migliore tra i partecipanti. La gara si è conclusa con questa vittoria e con il risultato di alto livello.

Leonardo Fabbri ha vinto la gara di getto del peso della Diamond League di Eugene, con un poderoso 22,74 metri realizzato al primo tentativo, grazie al quale ha firmato la migliore prestazione mondiale dell'anno, confermando la sua eccellente e crescente condizione di forma, già mostrata in particolare nell'occasione del Golden Gala di Roma, dopo un inizio delle gare all'aperto altalenante, in particolare nella Diamond di esordio a Xiamen in maggio dove aveva chiuso con tre nulli., Il 29enne atleta fiorentino, campione europeo nel 2024 a Roma, argento ai mondiali di Budapest 2023, bronzo ai mondiali di Tokyo 2025, ma anche bonzo nei campionati iridati indoor a Glasgow sempre nel 2024, anno in cui ha pure conquistato a fine stagione il trofeo di specialità della Diamond League con il suo attuale record nazionale di 22. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Fabbri: "Sono nel mio prime, nei prossimi anni voglio lasciare un segno indelebile"

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