Sandro Tonali è ufficialmente un giocatore del Tottenham. Il club inglese ha concluso un'operazione da record nel calcio italiano, segnando il trasferimento più costoso mai effettuato in Italia. La firma è stata annunciata dopo settimane di trattative, con il giocatore che ha deciso di accettare l’offerta del club londinese. La cessione supera ogni precedente record di spesa nel nostro campionato, rendendo questa operazione una delle più costose della storia del calcio italiano.

Adesso è ufficiale: Sandro Tonali è un nuovo giocatore del Tottenham. Il club inglese mette a segno il vero colpo dell'estate con un'operazione faraonica che straccia ogni record precedente legato al nostro calcio. L'ex centrocampista del Milan classe 2000, si trasferisce a Londra per una cifra che supererà la soglia dei 120 milioni di euro totali. Con questa cifra record, l'ex rossonero diventa il calciatore italiano più pagato nella storia del calciomercato. Ex Milan, Tonali l'italiano più pagato nella storia del calcio. Un vero e proprio trasferimento lampo, ma fortemente voluto dal calciatore, che ha confessato di essere rimasto stregato dal progetto del club londinese. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Ex Milan, Tonali: "Ecco perchè ho capito che dovevo firmare subito con il Tottenham"

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