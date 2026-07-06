Un uomo di 48 anni sottoposto agli arresti domiciliari a Catania è stato arrestato dopo essere stato trovato fuori casa mentre cercava di comprare sigarette. Il padre ha giustificato l’uscita, ma la polizia ha comunque proceduto con l’arresto. L’uomo era in detenzione domiciliare per furto aggravato e è stato sorpreso nel tentativo di uscire di casa senza autorizzazione.

Eseguito un arresto per evasione a Catania, dove un uomo di 48 anni, già sottoposto agli arresti domiciliari per furto aggravato, è stato sorpreso fuori casa. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il protagonista della vicenda è un pluripregiudicato catanese, fermato dagli agenti dopo essere stato trovato a passeggiare nei pressi della propria abitazione. L’uomo si era allontanato per acquistare sigarette, violando così le prescrizioni imposte dalla misura cautelare. La ricerca e il fermo in strada Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio durante un controllo di routine effettuato dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza “Centrale” presso l’abitazione del 48enne. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Evade dai domiciliari a Catania per comprare sigarette, il padre lo giustifica e la polizia lo arresta

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