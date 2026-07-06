Oltre 16.000 persone hanno assistito alla European Le Mans Series all’autodromo di Imola, registrando il record di presenze per il campionato. Nonostante le temperature elevate, il pubblico ha riempito le tribune e le aree di sosta, seguendo le gare durante tutto il fine settimana. La manifestazione ha attirato appassionati da diverse regioni, creando un’atmosfera vivace e partecipata lungo tutto l’evento.

Un fine settimana segnato dal grande successo di pubblico, nonostante le temperature elevate: l'appuntamento della European Le Mans Series a Imola ha fatto segnare un nuovo record di presenze di spettatori per il campionato, con le 16.700 persone che, nel corso del fine settimana, hanno assistito all'evento organizzato all'interno dell'Autodromo Enzo e Dino Ferrari. La gara di quattro ore della serie continentale dedicata alle gare di durata, che assegna tra le altre cose un posto alla 24 Ore di Le Mans per i vincitori delle varie categorie, ha visto la vittoria di Forestier Racing by Panis, con la sua Oreca 07 - Gibson numero 29 condotta alla perfezione da Louis Rousset, Oliver Gray ed Esteban Masson, quest'ultimo già autore della pole position. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - European Le Mans Series, oltre 16mila presenze all'autodromo di Imola: ecco com'è andata

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