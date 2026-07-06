Estra Notizie | sport cultura e sostenibilità in primo piano

Il Trofeo città di Ancona, sponsorizzato da Estra, si è svolto con una grande partecipazione di pubblico. Questa è la ventisettesima edizione dell’evento, che si è conclusa recentemente. La manifestazione ha attirato numerosi spettatori, confermando la sua tradizione e popolarità. La notizia è stata pubblicata nella nuova edizione di Estra notizie, dedicata a sport, cultura e sostenibilità.

Nella nuova edizione di Estra notizie il focus è sul Trofeo città di Ancona, sponsorizzato da Estra, che anche per questa ventisettesima edizione ha visto una grande partecipazione di pubblico. Calcio a 5, musica, passione e divertimento hanno animato piazza Pertini regalando spettacolo ed energia. Ma Estra è anche al fianco Assisi Summer Festival, la rassegna di musica contemporanea e di intrattenimento che animerà con un ricco cartellone la Rocca Maggiore, dal 16 al 18 luglio. E poi, attenzione sui risultati della Dichiarazione di sostenibilità che riguarda tutte le società del Gruppo: nel 2025 Estra ha ridotto le emissioni, accelerato gli investimenti nella transizione energetica e migliorato la sicurezza sul lavoro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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