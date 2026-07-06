Fino alla fine di agosto, i turisti che visitano la Montagna Pistoiese avranno a disposizione un presidio sanitario dedicato. L’assistenza sarà garantita durante tutta la stagione estiva, offrendo supporto medico ai visitatori in caso di emergenze o necessità sanitarie. La struttura sarà operativa per tutto il periodo, assicurando un servizio di pronto intervento e assistenza sanitaria ai vacanzieri. Questa misura mira a garantire maggiore sicurezza a chi sceglie la zona come meta estiva.

Chi sceglie la Montagna Pistoiese per trascorrere le vacanze potrà contare su un presidio sanitario dedicato. Con l’avvio della stagione estiva, l’ Ausl Toscana Centro ha infatti attivato il servizio di guardia medica turistica, operativo fino al 31 agosto per assicurare assistenza sanitaria di base ai visitatori e a chi soggiorna temporaneamente nelle località a maggiore afflusso. Per il territorio della Montagna Pistoiese il servizio è garantito dai medici di medicina generale in attività nei comuni di Abetone Cutigliano, Marliana, Sambuca Pistoiese e San Marcello Piteglio. L’elenco completo dei professionisti, con orari di apertura, indirizzi degli ambulatori e recapiti telefonici, è consultabile nella home page del sito dell’Ausl Toscana Centro, nella sezione dedicata alla guardia medica turistica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Estate sicura: assistenza sanitaria per i turisti fino a fine agosto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Expert Advice for Moving to Colombia: Know and meet the visa requirements with expert guidance

Notizie e thread social correlati

Docenti in servizio fino al 31 agosto. Fine delle lezioni e fine dell’anno scolastico: due concetti diversi, gli obblighi. Il Punto di De MartinoGli insegnanti continueranno a lavorare fino al 31 agosto, anche dopo la fine delle lezioni e dell’anno scolastico.

Estate Sicura, Polizia Locale in servizio fino alla mezzanotte ogni weekendLa Polizia Locale di Mercato San Severino ha esteso il servizio di sicurezza urbana fino alla mezzanotte ogni fine settimana, in coincidenza con...

Temi più discussi: Piano Estate in salute, l'Ulss 9 potenzia prevenzione e assistenza per cittadini e turisti; Estate 2026: al via da oggi il potenziamento dell’assistenza sanitaria e della vigilanza, il piano; Appennino, dal 29 giugno attiva la guardia medica turistica; Estate, la Asl potenzia il 118: più ambulanze nelle località turistiche della costa e a Palena.

Assicurazione sanitaria: cosa hai usato? È davvero necessaria? reddit

Estate in Salute. Ulss 9 rafforza i serviziUn piano straordinario per garantire un'estate più sicura a residenti e milioni di turisti che sceglieranno il territorio veronese. L'ULSS 9 Scaligera ha ... giornaleadige.it

Estate sicura a Grosseto: ecco come cambia la sanità per turisti e residentiCome ogni estate, con l'aumento delle presenze lungo la costa della provincia di Grosseto cresce anche la domanda di assistenza sanitaria. Per rispondere alle esigenze di residenti e turisti, la Asl T ... corrieredimaremma.it