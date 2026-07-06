Estate 36 un elegante giallo francese che si perde in un intreccio troppo affollato

Un giallo francese ambientato nell’estate del 1936 si perde in un intreccio troppo affollato, tra omicidi e segreti di famiglia. La serie, ricca di dettagli in costume, presenta numerosi personaggi coinvolti in vicende complesse. La narrazione si sviluppa attraverso una trama densa, con molteplici colpi di scena e un’ambientazione storica ricostruita con cura. La vicenda si svolge in un contesto affollato di eventi e personaggi, rendendo difficile seguire un filo conduttore chiaro.

Le serie crime in costume hanno un fascino tutto loro, soprattutto quando uniscono omicidi, segreti di famiglia e una splendida ambientazione storica. Estate 36 (titolo originale L’Été 36 ), miniserie francese Netflix in sei episodi, parte da tutti questi elementi: la Costa Azzurra nell’estate del 1936, un procuratore trovato morto in un hotel di lusso e quattro donne che, per motivi diversi, avevano tutte un conto in sospeso con la vittima. L’inizio promette molto, ma la serie finisce per complicare la propria storia con un numero eccessivo di personaggi, legami familiari e sottotrame che, invece di arricchire il mistero, lo rendono spesso più confuso. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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Estate 36, un elegante giallo francese che si perde in un intreccio troppo affollatoRecensione di Estate 36, miniserie crime francese di Netflix ambientata sulla Costa Azzurra del 1936 tra omicidi, segreti e tensioni sociali. cinemaserietv.it

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