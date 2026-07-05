Un solaio è crollato questa mattina in una palazzina nel centro storico di Ercolano, in via Pugliano 117. Nessuno è rimasto ferito, poiché i residenti avevano lasciato l’edificio pochi minuti prima. Tre famiglie sono state evacuate a causa del cedimento. I vigili del fuoco e le forze dell’ordine sono intervenuti sul posto per i controlli e le verifiche strutturali. Non ci sono altri danni o persone coinvolte.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un solaio è crollato nella mattinata di oggi in una palazzina del centro storico di Ercolano, in via Pugliano 117. Fortunatamente non si registrano feriti: i residenti avevano lasciato l’edificio pochi minuti prima del cedimento, evitando quella che avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia. Secondo le prime verifiche tecniche, il crollo sarebbe stato provocato da infiltrazioni d’acqua che, nel corso del tempo, hanno compromesso la stabilità della struttura del solaio. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia Municipale e i tecnici comunali per mettere in sicurezza l’area. Per motivi di sicurezza è stata disposta l’interdizione della zona e, su disposizione dell’autorità giudiziaria, il sequestro della porzione dell’edificio interessata dal cedimento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Crolla il solaio di una palazzina a Ercolano: tre famiglie evacuate

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